Er det greit å lyve for partneren? Psykologen forklarer en metode som gjør at du slipper

Her er metoden som fungerer.

Psykologspesialist og forfatter Line Marie Warholm gir råd om familielivet.

Noen strever mer enn andre med å holde et skarpt skille mellom løgn og ærlighet. Det faller dem ikke naturlig å bare si det som det er. For noen er et spørsmål aldri bare et spørsmål, men inneholder et potensielt angrep. Det handler om å svare strategisk – ikke ærlig. Noen situasjoner frembringer en slik tendens i mange av oss.