Psykologen: Derfor skal du la barnet ditt få gå på trynet. Helt i fred.

Fristende å hjelpe barna, også etter at de har flyttet hjemmefra? Det er flere gode grunner til at du bør la være.

Nå nettopp

Psykologspesialist og forfatter Line Marie Warholm gir råd om familielivet. Har du forslag til temaer hun kan skrive om? Tips oss gjerne.

Har du et barn som har flyttet hjemmefra denne høsten, er det sikkert mange følelser som rører seg hos deg. Kanskje er du ikke bare bekymret for hvordan sønnen eller datteren din skal klare seg. For hvem skal du være når du ikke først og fremst er mamma eller pappa? Hvordan blir parforholdet når det ikke er barn i huset som tar oppmerksomhet og tid?