Etter at det ble kjent at det første tilfellet av koronavirus er påvist i Norge, kan mange kjenne seg ekstra bekymret. Flere skoler i Oslo sendte torsdag ettermiddag ut meldinger til de foresatte. Der informerte de om forebyggende tiltak de har satt i gang for å forhindre smitte. Blant annet oppfordrer de elever og ansatte til å unngå klemming og håndhilsing. Men er det grunn til å bekymre seg for barna sine?

– Vi har ikke informasjon som tilsier det. Jeg har nylig lest en studie fra Kina, og den viser at dødeligheten er lavere jo yngre du er, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI).