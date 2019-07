Her er de mest populære navnene i nabolandet: – Overraskende at mange av dem ikke brukes i Norge.

I januar kom den norske navnestatistikken der Emma og Lucas stakk av med de høyeste plasseringene.

I Danmark offentliggjøres navnestatistikken på en litt annen måte. Der venter de minst seks måneder med å offentliggjøre navnestatistikken, slik at alle foreldre får god tid på å bestemme seg for navn til barnet.

Dermed får de med så godt som alle i statistikken, mens den norske gjerne går glipp av navnene til noen av dem som er født senest på året. I Danmark ble altså statistikken for første halvår offentliggjort i januar, mens statistikken for hele året kom denne uken.

– Selv om det er mange navn vi kjenner igjen i listene, er det litt overraskende at mange av de danske toppnavnene nesten ikke brukes i Norge i det hele tatt, sier navneforsker Ivar Utne ved universitetet i Bergen.

Nordiske og internasjonale navn også i Danmark

I likhet med Norge er det to trender for de mest brukte navnene i Danmark: Det er noen typisk danske eller nordiske navn, og resten er typiske internasjonale navn som gjerne er populære i mange land nå.

– De typisk danske eller nordiske navnene i topplisten er Freja, Lærke, Frida, Astrid, Liva, Saga, Liv, Vigga, Naja, Asta og Gry for jentene. Naja er et grønlandsk navn som betyr lillesøster, og Vigga er jentevariant av Viggo. De andre kjenner vi igjen i bruk i Norge også. For guttene er det navn som Carl, Viggo, Lauge, Storm, Anker og Asger, sier Utne.

Noen typisk danske former av navn med opphav utenfor Norden, er Malthe, Valdemar, Villads og Villum.

Ellers er det stort sett internasjonale navn i toppen. Mange er også i bruk i Norge, men det er enkelte unntak.

– Elliot er populært i Danmark, men har ikke slått an i Norge. Det viser jo at utenlandske navn treffer litt ulikt fra land til land, mener Utne.

Danskene ser også ut til å velge internasjonale skrivemåter i større grad enn nordmenn.

– Slik er det jo i dansk språk også. Det er lang tradisjon for å velge mer fremmede skrivemåter av navn i Danmark og Sverige enn i Norge. For eksempel brukes Carl i disse landene, mens nordmenn gjerne heller velger Karl, sier Utne.

Navnene som øker mest i Danmark

Ellie var navnet som økte mest på ett år – og hoppet fra 36. plass i 2017 til 24. plass i 2018. For guttene var det Hugo som økte mest, fra 56. plass i 2017 til 27. plass i 2018.

Navnene som falt mest fra 2017 til 2018 var Nanna, Mynte, Jakob, Thor, Sigurd og Magne.

Ella og Oscar på topp i hovedstaden

Ofte er det sånn at nye navn først tas i bruk i de store byene, og så sprer seg utover landet. I så fall lover det godt for Ella og Oscar i Danmark.

Danmark deles inn i fem regioner. Slik er navnetoppen i de ulike regionene:

Nordjylland: Freja og William

Midtjylland: Ida og William

Syddanmark: Ida og Malthe

Sjælland: Sofia og Noah

Hovedstaden: Ella og Oscar

Hva er det med Ida?

I Norge er Ida på full fart nedover, men i Danmark er navnet på førsteplass. Hvorfor?

– Det har jeg ikke noe godt svar på. Ida var populært i Norge og Danmark rundt begynnelsen av 1900-tallet, men da navnet begynte å bli populært igjen i Norge på begynnelsen av 1990-tallet, hang ikke Danmark med. Der kom navnet ti år senere, og har holdt seg høyt på 2000-tallet. Ida finnes i et eventyr av H. C. Andersen, og var navnet til hovedpersonen i tv-serien Krøniken som gikk i begynnelsen av 2000-tallet, men det forklarer egentlig ikke populariteten. Kanskje passer det bare veldig godt nå? Navnet er jo kort og slutter på a, sier Utne.

Hvilke danske toppnavn kan øke i Norge?

Mange av de populære navnene i Danmark er allerede også populære i Norge. Andre har ikke slått an, og kommer trolig ikke til å gjøre det heller. Men noen navn som gjør det bra i Danmark, øker også i Norge, eller passer godt inn nå.

– Jeg har tro på Esther og Ellie for jentene. Esther var brukt i Norge for rundt hundre år siden og passer med navnene som kommer igjen nå. Ellie er et internasjonalt navn som allerede er på full fart oppover i Norge, sier Utne.

For guttene har han veldig tro på Anton.

– Det er virkelig i vinden i Danmark, Sverige og Tyskland, og det er overraskende at det ikke har slått an i Norge ennå. Men det tror jeg kommer. Carl, Alfred, Arthur, Conrad og Albert er også navn som var i bruk for rundt hundre år siden, og som kommer tilbake nå, sier Utne.

Topp 30 jentenavn:

Ida Emma Alma Ella Sofia Freja Josefine Clara Anna Klara Laura Alberte Olivia Agnes Nora Lærke Luna Isabella Frida Lily Victoria Aya Ellen Ellie Maja Mathilde Esther Mille Sofie Emily

Topp 30 guttenavn:

William Noah Oscar Lucas Victor Malthe Oliver Alfred Carl Valdemar Emil Elias August Aksel Magnus Frederik Arthur Anton Felix Elliot Alexander Johan Theo Christian Viggo Adam Hugo Mikkel Villads Nohr

Kilde: Danmarks statistik

