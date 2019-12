En ettermiddag i høst går Kristine Gangstø Byrkjedal (27) frem og tilbake på stuegulvet hjemme i Kristiansand. På brystet bærer hun Anna. Datteren, som bare er noen uker gammel, gråter hysterisk. Kristine synger nattasanger. Litt for å roe ned datteren, men aller mest for å roe ned seg selv.

Tårene renner nedover kinnene idet ektemannen kommer inn ytterdøren. Kristine trenger ikke si noe. Tollef forstår at hun trenger en pause og løfter Anna opp i armene sine. Nå er det hans tur til å ta vare på datteren, mens Kristine tar vare på seg selv.

– Vi snakket om det før Anna ble født. At først og fremst skal vi passe på henne, men vi skal også passe på hverandre og oss selv. Det må være lov å si at man trenger en time eller to helt alene, sier Tollef Byrkjedal (29).

I tiden før de ble foreldre snakket ekteparet mye om at ikke alt ville komme til å gå etter planen med en liten baby i hus.

– Vi var forberedt på at vi må prøve og feile og at vi av og til kan bli møkk lei. Det gjør det nok også lettere å komme seg til hektene igjen, sier Kristine.

– Vil ikke alltid være som man har forestilt seg

Helle Baadsvik er leder for familievernkontorene i Drammen og Kongsberg. Hun mener paret fra Kristiansand gjorde mye riktig før de ble foreldre.

Å snakke om at ikke alt blir slik man har tenkt, håpet og trodd når man får barn, er ifølge henne det viktigste man kan gjøre.

– Småbarnslivet vil ikke alltid være som man hadde forestilt seg. Det kan være utfordrende å være både forelder og kjæreste. Snakk om hvordan dere kan pleie parforholdet best mulig. Vær romslig og raus med deg selv og partneren, råder hun.

Baadsvik peker i tillegg på to ting hun mener er viktig å diskutere:

Egen relasjonserfaring:

Snakk om egen barndom og oppvekst. Hvordan var foreldrene deres? Hva var viktige verdier og hva var vanskelig? Diskuter hva dere ønsker og hva dere ikke ønsker å videreføre.

Praktiske ting:

Husarbeid og økonomi kan til en viss grad settes i system for å unngå unødvendig konflikt når barnet kommer. Men planlegg ikke for detaljert. Da blir fallhøyden ofte stor.

Snakket om forholdet og fremtiden

Kristine og Tollef har vært sammen i fire år. I 2017 giftet de seg, og i september ble de foreldre for første gang. Både før og under svangerskapet snakket ekteparet mye om hva det å få barn ville bety for forholdet og fremtiden.

Selv oppsummerer de diskusjonstemaene slik:

religion, livssyn, verdier og holdninger

forhold til egen familie og svigerfamilie

oppdragerstil

kjærlighetsspråk i parforholdet

økonomi

husarbeid og praktisk arbeid

nattevåk

besøk

kjæledyr

Oppdragerstil snakket de spesielt mye om.

– Vi touchet innom det ved flere anledninger. Ofte tenkte vi tilbake på vår egen oppvekst og diskuterte hva vi ønsket å ta med oss videre og hva vi ikke ønsket å videreføre, forteller Kristine.

– Vi så hva vennene våre med barn gjorde, snakket om konsekvensene av fri oppdragelse og regelstyrt oppdragelse og hvor vi selv ønsket å legge oss, tilføyer Tollef.

– Hva landet dere på?

– Vi er enige om at det å sette grenser, gir barn trygghet. Det ligger mye omsorg i å si nei. Samtidig må ikke rammene bli så trange at det hindrer utfoldelse, sier Kristine.

– Den gylne middelvei er vel det vi etterstreber. Du får komme tilbake om 20 år og høre om vi har lyktes, ler hun.

– Kan bli mindre overveldende hvis man har snakket på forhånd

Psykologspesialist Frøydis Lilledalens fremste råd til par som er gravide eller ønsker å få barn sammen, er å sette av tid til å snakke om utvalgte temaer, uavhengig av om dette kjennes naturlig og intuitivt eller litt fremmed.

– Uansett hvor godt man tror man kjenner både seg selv og partneren, vil det å få et barn for de fleste innebære å bli kjent med nye sider av seg selv og den andre, både på godt og vondt.

Å bli foreldre er en stor omveltning som kan føles mindre overveldende dersom man på forhånd har hatt oppklarende samtaler, mener hun.

For selv om man ikke kan forberede seg på alt og selv om mye av det man planlegger, ikke lar seg gjennomføre i praksis, har samtalen en sekundærgevinst.

– Man har rett og slett øvd seg på å snakke om vanskelige ting og på den måten er man blitt bedre på kommunikasjon, sier hun.

Lilledalen trekker frem konkrete eksempler på samtaleemner man bør være innom før man blir foreldre:

Nattevåk:

Dersom det blir lite søvn på oss, er det noen som kan hjelpe oss gjennom den første perioden? Hvordan reagerer vi når vi er slitne? Hvordan kan vi gi hverandre beskjed om at vi trenger mer hvile, uten å formulere våre behov som anklager eller kritikk?

Prioriteringer:

Hva ser vi for oss at vi må gi avkall på den første tiden, og hva er viktig for den enkelte å prioritere? Er det noe man gjør eller venner man har, som man vil sette av tid til og som kan være energigivende og fungere som en pause fra alt det nye?

Parrelasjonen:

Er det OK å bare ha den lille i fokus den første perioden? Eller ønsker vi å ha parrelasjonen i fokus, også denne tiden? På hvilken måte ser dere for dere å ivareta kjæresterelasjonen i begynnelsen?

Sterke følelser:

Det kan være lurt å snakke om at man kommer til å føle mye og kanskje helt annerledes enn man trodde. Noen opplever fødselsdepresjon, søvndeprivasjon eller andre tilstander der det kan være hensiktsmessig å få hjelp. Drøft hvem det er OK å henvende seg til om det blir for mye.

Permisjonsfordeling:

Diskuter fordeling av permisjon, men tillat dere å endre mening. Kanskje blir det annerledes enn dere så for dere. Muligens har den ene sterkere behov for å komme tilbake til arbeidslivet enn den andre, eller kanskje den ene ønsker å forlenge permisjonen. Snakk om hva økonomien tillater.

Soving:

Snakk om dere ønsker å ha barnet i egen seng eller praktisere samsoving, om man skal la barnet gråte før man tar det opp og eventuelt hvor lenge. Også her kan man oppleve at det man planla ikke fungerer i praksis. Vær åpen for å revurdere.

Gir hverandre tid og rom

I svangerskapet gikk Kristine og Tollef på foreldreforberedende kurs. Kristine, som tar master i spesialpedagogikk, har også hentet mye kunnskap fra studiet.

De mener likevel at det å avklare både store og små ting på forhånd har vært viktig for hvordan de har taklet overgangen til foreldrelivet. Som for eksempel den gangen Tollef kom hjem til en gråtende Kristine med Anna i armene.

– Kanskje hadde jeg opplevd det som et nederlag hvis vi ikke hadde pratet om at småbarnslivet kan være tøft. Det at vi var enige om å gi hverandre pauser, har hatt stor betydning for oss, sier Kristine.

Ekteparet lever etter mottoet «gi og få».

– Av og til må man gi den andre tid, andre ganger får man tid tilbake, forklarer Tollef.

– Hva tenker dere er det viktigste når dere i fremtiden er uenige om ting?

– Vi er to ulike mennesker og innimellom kommer vi nok til å måtte diskutere oss frem til enighet. Det er ikke farlig for Anna å se at vi noen ganger er uenige, sier Kristine.

– Men det aller viktigste er ikke å legge seg som uvenner, men alltid ordne opp før man sovner. Og kysse masse! Også når man ikke har vasket håret på fire dager.

Flere samtaletemaer

På Facebook-gruppen Foreldrekoden spurte vi medlemmene hva man bør være enige om før man får barn sammen. Her er noen av svarene:

oppdragerstil

økonomi: prioriteringer, sparing, forventning til kostnadsnivå (high end vs. kjøpe brukt)

fordeling av husarbeid og oppgaver knyttet til barnet

bosted

permisjonsfordeling

karrieremål

religion og livssyn

tidsbruk på venner og hobbyer

helse og mat

forhold til alkohol og barn (i hverdag, helger, ferier og høytider)

være ekstra raus og tålmodig med hverandre i starten

eventuell abort dersom barnet viser seg å være syk eller ved flerlinger

samværsordning ved et eventuelt samlivsbrudd

