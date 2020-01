Syv miljøvennlige nyttårsforsetter

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Ekspertene:

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet

Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender

1. Leie, dele, kjøpe brukt – og test shoppestopp

Miljøeffekten av ikke å produsere unødvendige nye ting er stor, sier Silje Ask Lundberg:

– I dag finnes det utrolig mange tjenester som lar deg leie eller dele alt fra klær til biler. I tillegg legges det ut utrolig mye til salgs på bruktmarkedet som er like godt som nytt og gjerne billigere.

De fleste nordmenn kjøper mange flere klær enn de trenger, påpeker Anja Bakken Riise.

– Det påvirker både kloden vår og menneskene som syr dem. Kjøp derfor brukt når du virkelig trenger noe, og test shoppestopp for en periode. På Finn og Tise kan man finne mange fine klær som bare venter på å få et nytt liv hos noen andre, sier hun.

2. Ta vare på tingene dine

– Det er lett å få det man eier til å vare lenger om man er flink til å vedlikeholde og reparere i stedet for å kaste og kjøpe nytt. Mange enkle vedlikehold- og reparasjonstips kan forlenge levetiden betraktelig, råder Lundberg.

3. Kast mindre mat

Ikke kjøp mat som du vet du ikke får spist opp.

– Lag middag av rester, bruk sansene for å finne ut om et produkt er for dårlig til å spise eller om det ennå kan brukes i matlaging. Mange matvarer er gode også etter «best før»-datoen, sier Eiterjord.

4. Spis mindre kjøtt og mer grønt

Å spise mindre kjøtt er ett av de enkleste grepene man kan gjøre i hverdagen for å få ned sitt eget utslipp.

– Hva med å innføre et par kjøttfrie dager hver uke? Du vil fort oppleve at det er enklere enn du kanskje tror. Dessuten er det mange retter som smaker like godt, hvis ikke bedre, uten kjøtt. Prøv for eksempel vegetarlasagne eller taco med bønneblanding i stedet for kjøttdeig, foreslår Riise.

5. Kjøp lokalprodusert mat

– Sjekk hvor maten er produsert og prøv å finn norske og lokale produkter. Da støtter du lokal matproduksjon og unngår mat som er blitt fraktet langt med store utslipp, tipser Gaute Eiterjord.

6. Gi opplevelser i gave

– Et godt forslag kan være å gi en fin opplevelse i bursdagsgave til den som «har alt». Dra for eksempel på skogstur, skitur, teater eller kino. Samtidig unngår dere større materielt forbruk, sier Eiterjord.

7. Fly mindre

– Prøv å planlegge feriene neste år med mer miljøvennlig transport enn fly. Hva med en togtur til Stockholm, eller feriere i fjellet i stedet for å reise til Syden? Og hvis du flyr mye i jobbsammenheng, går det an å innføre flere skypemøter i stedet? spør Riise.

