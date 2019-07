Sene middager på restaurant, flyreiser på ugunstige tidspunkter og lange kvelder på stranden. I ferien kan det være vanskelig å holde på barnas legge- og soverutiner.

Men er det egentlig så farlig?

Ifølge ekspertene vi har snakket med, er det korte svaret «nei».

– Det er greit å la barn være med på moroa som skjer sent på kvelden dersom de selv har overskudd til det. Foreldre kan med fordel tenke at «ferie er ferie» og ikke være altfor rigide når det kommer til leggetider, sier søvnterapeut Caroline Lorentzen.

Også helsesykepleier og førstelektor ved Oslo Met, Nina Misvær, mener det er greit å gå utenfor de hverdagslige rammene i ferien.

– Man behøver ikke være veldig streng, det er greit å slakke litt. Men gjør det klart for barna at dette kun gjelder i ferien. Det kan også være lurt å sammen bli enige om leggetider, sier hun.

Noen barn tåler ikke mindre søvn

Men mindre søvn er ikke for alle, påpeker de to ekspertene vi har snakket med. Søvn avler søvn og overtrøtte barn sover mer urolig: Søvnkvaliteten blir dårligere og de våkner oftere underveis.

– Noen barn tåler ikke å bli lagt senere og det må man selvfølgelig ta hensyn til. Du må rett og slett se an barnets behov, råder Lorentzen og legger til:

– De minste barna har det oftest lettest når man ikke gjør de store endringene. For dem fungerer det best at hverdagens rutiner overføres til ferien.

– Kan man legge barna senere og satse på at de også våkner senere, for å sikre at man selv får mer søvn i ferien?

– Veldig mange barn, spesielt de minste, har en slags innebygd alarm som ringer til fast tid hver morgen. De vil derfor våkne til omtrent samme tid, enten de legges tidlig eller sent, sier hun.

Ekspertene råder i stedet foreldre til å fordele jobben det er å stå opp tidlig med barna.

– Bytt på hvem som skal stå opp tidlig, for eksempel annenhver dag. Slik får både mor og far sove lenger innimellom, sier Misvær.

Sovetips i ferien

Her er Lorentzen og Misværs råd til foreldre:

Slapp av innimellom

Barn har behov for ro og hvile. Etter en dag med mye aktivitet, er det lurt å ta det rolig påfølgende dag. Pass på å ikke legge opp til for mange anstrengende dager med lite søvn etter hverandre.

Tilrettelegg for hvile

Legg forholdene til rette for at de minste barna kan sove på dagtid, for eksempel i skyggen under et tre på stranden. Ta med kosedyr, koseteppe eller andre kjente ting fra sengen hjemme.

Ta med vogn

De minste barna kan sove godt i en vogn mens foreldrene er på stranden eller på restaurant. På den måten er sengen med overalt.

Bli enige om å sove på dagtid

Mellomstore og eldre barn kan overtales til å ta en hvil på dagtid dersom de får forklart hvorfor det er viktig.

Vær aktive

Sollys og aktivitet er bra for søvn. Utnytt feriedagene til å være aktive sammen.

Slik kommer dere tilbake til gode rutiner

Når ferien er over og hverdagen nærmer seg, kan det være utfordrende for både store og små å komme tilbake til vante leggerutiner. Å investere ekstra tid og krefter noen få dager, vil imidlertid lønne seg på sikt.

Deres fremste tips er å starte dagene gradvis tidligere.

– Start dagen 20 minutter tidligere i tre dager, så nye 20 minutter i tre dager til. I løpet av én uke står barnet opp en time tidligere og vil bli trøtt tilsvarende tidlig på kvelden, forteller Lorentzen.

Helgen før barna skal tilbake til barnehage og skole, bør de vekkes tidlig.

– Kom tilbake til gode rutiner så fort som mulig, ikke la det gli ut, råder Misvær.

