Denne saken er fra Aftenposten Junior.

Åh, nei! sier Julie og holder hendene foran ansiktet. Mammaen hennes har akkurat satt på en låt høyt i stuen mens Julie har fire venner på besøk.

Mamma nynner og flosser mens vennene ler. Men Julie synes ikke det er noe gøy.

– Når mamma synger og danser, da blir jeg flau, sier Julie.

Når blir barn flaue?

Klassen hennes på Sælen oppveksttun i Bergen har forsket på når barn begynner å bli flaue over foreldrene sine, og hva de blir flaue av.

Dette fant de ut:

Det starter når barn er cirka 10 år.

Jenter blir mest flaue over moren sin, og gutter over faren.

Det går over når barna er cirka 16 år.

Det er spesielt når barna er med venner, at de blir flaue over foreldrene.

– De fleste i klassen kjenner seg igjen i at man blir flau over foreldrene sine, så vi tenkte at dette ville være gøy å forske på, sier Leah.

Hva var det aller flaueste eksempelet dere fant?

– En gutt fortalte at faren pleide å danse mens han laget frokost i Supermann-kappe når det var venner på besøk, sier Uno.

– Prøver å være unge

Noen blir flaue hvis foreldrene har på seg «rare» klær, eller har samme klesstil som barna. Andre liker ikke at foreldrene roper navnet deres høyt på fotballkamp. Mange liker spesielt ikke at foreldrene bruker slangord som LOL.

– Slangord skal bare barn og ungdommer bruke. Det må aldri foreldre bruke, sier Uno.

– Foreldre tror at de er veldig unge og kule. Men så er de ikke det i det hele tatt, sier Julie.

FOTO: Paul Sigve Amundsen

De har alle følgende råd til foreldre:

Dette bør du ikke gjøre:

Ikke prøv å være kule foran vennene våre.

Ikke bruk slangord, som LOL, cringe, yo og chill.

Ikke bruk kosenavn på oss foran vennene våre.

Ikke prøv å synge sanger dere ikke kan.

Ikke prøv dere på kule dansetrinn. Det ser aldri bra ut når dere prøver på flossing, moonwalk og sånn. Dabbing er helt ut!

... men dette kan du gjøre:

Vær normal og snakk om vanlige ting.

Bare syng sanger dere kan.

Vær morsom, men ikke syng høyt i bilen sånn at alle kan høre det.

Husk å tulle litt, for det kan være gøy for vennene våre.

Mamma erter litt

Julies mamma innrømmer at hun av og til tuller litt ekstra bare for å se reaksjonen til Julie. Moren merker at Julies venner synes det er morsomt at hun tuller litt.

– En gang vi kjørte bil, utbrøt en av vennene: «Åh, Julie, du har en dødskul mamma!», sier mamma Therese Bjørkmann.

Vi spurte fire barn: Når ble du sist flau over foreldrene dine?

LEAH (12):

– Jeg hadde besøk av tre venner da mamma kom inn på rommet mitt. Hun hadde på seg min caps og sa «Yo-yo, vil dere ha pizza?» Det var skikkelig flaut!

SONDRE (12):

– Jeg blir flau hvis de prøver å tulle foran kjæresten min. Foreldre bør ikke tulle når det er jenter på besøk.

KAREN (12):

– Når vi er i bilen med vennene mine og mamma synger høyt til favorittsangen sin, «Ikke som de andre» med Sondre Justad.

UNO (13):

– Da mamma og pappa viste babybilder av meg til vennene mine.