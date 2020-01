Samboerne Ida Perander (30) og Andreas Håheim (41) fra Stavanger er på nærbutikken med sønnen August på 15 måneder. På handlelisten deres står det tre ting: Brød, yoghurt naturell og laks.

Etter at runden i butikken er over og felleskortet er dratt, har tre varer blitt til to fulle handleposer. Og kontoen er tappet for 531 kroner. Slik blir det som regel alltid når paret handler.