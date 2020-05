Denne artikkelen sto først på trykk i Aftenposten Junior.

For mange er 17. mai ensbetydende med iskrem. I år er det mange nye is på markedet.

Vi fikk hjelp fra isentusiastene Arne-Kristoffer (10), Kaisa (9) og Elly (9) til å teste seks av dem.

Fakta: Dette betyr terningkastene 6: Ny favoritt-is 5: Kjempegod 4: Smaker godt 3: Helt OK 2: Dårlig 1: Ekkel

Litago-is

Tomm Christiansen

Litago er kjent for sjokolademelk. Dette er Litago-isen, som ser ut som en krone-is.

– Jeg elsker den! utbryter Arne-Kristoffer.

Han og Elly stemmer for terningkast 5, mens Kaisa gir terningkast 4.

– Krone-is er ikke favoritten min, forklarer Kaisa.

Nude Strawberry

Tomm Christiansen

Ifølge pakningen er det 80 prosent frukt i denne isen.

– Det er ikke masse sukker. Det smaker faktisk jordbær, sier Arne-Kristoffer.

Men han liker egentlig ikke at den smaker frukt.

– Det er ikke noe feil med isen. Men den er ikke helt opp i himmelen heller, mener Elly.

Melkesjokolade-is (Testvinneren)

Tomm Christiansen

Det er både melkesjokolade utenpå og en slags sjokoladekrem inni.

Etter én bit av isen er Arne-Kristoffer sikker:

– Terningkast 6, roper han ut.

Men Kaisa og Elly vil heller gi terningkast 5. Elly er litt mer glad i saftis.

– Denne smaker veldig godt. Hvis du er glad i sjokolade, er det mest sannsynlig din nye favoritt-is, sier Elly.

Lakrispinne

Tomm Christiansen

Kaisa liker ikke lakris, Elly liker noen typer lakris, og Arne-Kristoffer elsker lakris.

Men ingen av dem liker denne lakris-isen.

– Oh my god, for en lakrissmak! sier Arne-Kristoffer.

– Du elsker jo lakris, påpeker Elly.

– Ja, men is og lakris hører ikke sammen, mener Arne-Kristoffer.

– Alle som leser denne avisen: Aldri smak på denne isen!

Kræsj Pink

Tomm Christiansen

Klassikeren Kræsj Pink er tilbake på markedet etter noen års pause. Denne isen har en pinne laget av tyggis.

– Det er litt av grunnen til at jeg gir den terningkast 6, sier Arne-Kristoffer.

Men jentene er uenige. De setter begge terningkast 4.

– Den smaker ganske søtt, sier Elly.

– Den var ganske god, men ikke blant de aller beste, mener Kaisa.

Fruitero med Bringebær, mango & eple

Tomm Christiansen

Saftisen Fruitero smaker bringebær, mango og eple.

– Den er ganske god, synes Kaisa.

– Ikke helt enig. Jeg har smakt bedre, sier Arne-Kristoffer.