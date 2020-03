Psykolog og forfatter Lars Halse Kneppe gir fremover råd til ungdom. Forslag til temaer han kan skrive om? Tips oss gjerne.

Det aller viktigste først: Det er ikke rart om du kjenner på stress, angst eller er litt deppa akkurat nå. Kanskje er du redd for egen helse. Eller bekymret for noen du er glad i.

Det er heller ikke rart om du føler deg ensom og stresser med hvordan det blir med skole og eksamen fremover. Kanskje du får en sorgreaksjon over at planene dine for våren muligens aldri blir noe av.

Forandring over natten

Kanskje føles det også litt ekstra skummelt siden alt dette gikk så fort. Verden forandret seg over natten. Plutselig ble den veldig uforutsigbar og skremmende. Jeg tror vi alle er litt ekstra følsomme om dagen.

Så hvis du har litt ekstra sterke følelser nå, er det ikke et tegn på at det er noe galt eller rart med deg. Det er bare et svar på at livet brått tok en retning vi ikke var klar for.

Fakta: Om Lars Halse Kneppe Psykolog ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og ved flere videregående skoler i Oslo Forfatter av boken I hodet på en tenåring Skriver fremover jevnlig om ungdom i Aftenposten

Føler du deg overlatt til deg selv?

Av erfaring vet jeg at mange ungdommer er redde for hvordan de skal komme seg gjennom perioder der de føler seg overlatt til egne følelser og tanker. Det kommer til å bli vanskeligere å distrahere seg fra de negative tankene de neste ukene. Mange kommer til å føler seg litt hjelpeløse. Det er normalt! Sånn er det for oss alle.

Derfor er det ekstra viktig å ta tak i de tingene vi kan kontrollere.

Her er noen tips jeg tror kan hjelpe deg litt i tiden som kommer:

1. Behold så mye sosial kontakt som du bare klarer (innenfor de rammene som nå settes for oss)

Vær på sosiale medier. Ring hverandre og bruk telefonene til alt det vi voksne ikke skjønner stort av. Når vi mennesker er redde, trenger vi hverandre. Du trenger vennene dine og de trenger deg. Finn måter å holde kontakten. Vær kreativ, raus og lag avtaler.

2. Hold på så mye normalitet som mulig

Prøv å ha rutiner for hverdagen. Dagen går fortere hvis den har rammer. Prøv å stå opp til vanlig tid. Spis måltider på normale tider. Hvis du gjør litt ut av måltidene, bidrar det og til å dele opp dagen. Liker du å trene? Tren ute, mens sentrene er stengt.

3. Lag noen rammer for når, hvor og hvordan du skal jobbe med skole

Normalt jobber du med skole på skolen og har litt mer fri når du er hjemme. Nå som du må jobbe med skole der du normalt har fri, blir det enda vanskeligere å skille mellom skole og fritid. Derfor er det nå det blir viktig å sette av tid til skole – og tid til fritid.

Når det skillet blir utydelig, er det både vanskeligere å komme i gang og koble av etterpå. Det er så lett å utsette ting. Og samtidig føler du at du hele tiden burde gjort mer. Dermed klarer du ikke å slappe av når du har fri. Det kan også være lurt å stykke opp skolehverdagen i økter. Akkurat som på skolen.

4. Finn noe å glede deg til

I livet er det lite som er mer stressreduserende enn å glede seg. Nå som mange av tingene vi normalt gleder oss til blir avlyst, må vi øve på å finne nye gleder. Og å gjøre mer ut av de små gledene. Normalt trenger vi noe å glede oss til minst én gang i uken. Hvis gledene blir færre, må vi legge inn flere av dem.

Mitt tips er å legge inn en liten glede per dag. Det trenger ikke å være noe stort. For noen dager siden gikk jeg en tur med to fra jobb. Den gleden fikk meg gjennom helgen. Og i kveld skal jeg se The Joker ...

5. Tenk på at det kommer til å gå over

For det gjør det. Selv om vi ikke vet helt når verden blir normal igjen, kommer den til å bli det. I mellomtiden handler det om å ta vare på deg selv og de du er glad i.

