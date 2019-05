I tvil om hva du kan forvente av barnet ditt? Her er oppgavene som passer ulike aldersgrupper.

En skittentøykurv som flyter over, en kjøkkenbenk dekket av skitne tallerkener, og et kaos av leker. I et hjem med barn blir det ofte rotete. For hvordan få tid til å rydde og vaske mellom matlaging, lekser og legging?

Sofie Münster mener å sitte på noe av svaret. Hun ledet et panel nedsatt av den danske barneministeren som i fjor la frem ti anbefalinger for bedre barneoppdragelse. Hun har også skrevet flere foreldreskapsbøker. Hennes råd er tydelig: Involver barna i husarbeidet allerede fra treårsalderen.