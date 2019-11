Året er 2011. På et kontor sitter journalist Agnes Ravatn. Arbeidsdagen er over for flere timer siden, men hun er langt fra ferdig med dagens oppgaver. Deadline nærmer seg, og hun vet at det blir skippertak denne gangen også.

Hver gang hun møter på motstand i arbeidet, roter hun seg inn på nettet. Tar en ny sveip gjennom innboksen, sjekker Facebook og leser nettaviser. Hun beskriver det som en slags tvangshandling.