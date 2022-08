Foreldreliv Generasjon Unge voksne kan oppleve «kvartlivskrise». Men det finnes råd. Den generasjonen som nå trer inn i voksenlivet, står overfor nye og ofte overveldende utfordringer. Men det finnes råd for «kvartlivskrisen».

Dani Blum Skribent i The New York Times

13. aug. 2022 20:00 Sist oppdatert nå nettopp

USA: Satya Doyle Byock er 39 år og psykoterapeut. De siste årene har hun merket en endring blant de mange unge som oppsøker henne: De er i slutten av tenårene, i 20- eller 30-årene, og de er rastløse og slitne. De er motløse og ubesluttsomme, med en konstant følelse av at det er noe galt med dem.

– Lammende uro, depresjon, angst og rådløshet er nærmest blitt standard, skriver Byock i innledningen til sin nye bok «Quarterlife: The Search for Self in Early Adulthood.»