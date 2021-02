Redd for å glemme de fine historiene fra barnas oppvekst? Denne faren fant en genial måte å samle minner på.

Det finnes flere enkle måter å samle minner fra barnets oppvekst på. Foto: Beth Hoeckel / The New York Times

Jancee Dunn

Denne artikkelen har vært publisert i The New York Times.

En morgen etter at datteren vår ble født, mens jeg i halvsøvne skiftet bleie på den lille, spurte jeg moren min om når jeg begynte å sove hele natten gjennom.

Hun trakk på skuldrene.

– Jeg aner ikke, svarte hun.

Jeg ville så gjerne vite noe om mitt første leveår og spurte henne hva hun husket. Det eneste var at hun hadde et voldsomt sug etter saftis mens hun var gravid. Og at hun måtte slutte å røyke.

Jeg skulle ønske hun hadde skrevet ned et eller annet. Hva som helst. Det hadde vært så fint å kunne lese hvordan hun opplevde tiden som nybakt mor.

Jeg tenkte på min egen datter og på at hun kanskje vil sette pris på noen minner. Deretter begynte jeg å skrive ned alt jeg husket om fødselen hennes. Jeg skrev at det var tåke, og at fuglene sang da vi kjørte til sykehuset grytidlig en maimorgen. Og hvordan jeg ved skranken dramatisk proklamerte at fødselen var i gang.

Jeg skulle ønske hun hadde skrevet ned et eller annet. Hva som helst, skriver Jancee Dunn om sin egen mor.

Glemmer mye fra den første tiden

Jeg begynte å notere litt en gang eller to i uken. Jeg var egentlig sikker på at jeg ville huske alt om den viktigste hendelsen i livet mitt. Nylig leste jeg gjennom det jeg skrev det første året, og ble forbløffet over hvor mye jeg hadde glemt.

Det er ikke så overraskende. Forskning på såkalt «ammetåke» er ikke entydig, men effekten utmattelse – noe nybakte foreldre kjenner godt til – har på hukommelsen, er godt dokumentert, forteller Rachel Marie E. Salas, amanuensis i nevrologi ved Johns Hopkins University.

Tanken på å skrive dagbok samtidig som du tar deg av et nyfødt barn, kan virke uoverkommelig. Noen har de beste intensjoner og kjøper en babybok de skal fylle ut.

Terapi midt i forvirring og kaos

– Moren min laget et fotoalbum til søsteren min med notater og til og med en hårlokk fra første gang de klippet håret hennes. Men hun laget aldri noe album til meg, og jeg husker at jeg var opprørt over det, forteller Katherine Bunker, som er bibliotekmedarbeider i Fort Collins i Colorado. Hun innrømmer at hun laget en fantastisk babybok til sitt første barn, men ingenting til sitt tredje.

Men det er aldri for sent å skrive om barnets første leveår – selv om du bare husker vage bruddstykker, eller det er lenge siden barna var små.

Det å skrive ned en setning her og der kan gi barna kjærkomne minner og fungere som en form for terapi midt i forvirringen og kaoset foreldre ofte opplever.

– Til sammen vil disse små minnene utgjøre en større fortelling om barnet, sier Morgan Stromberg, som er par- og familieterapeut i Chico i California og alenefar.

Alenefaren Morgan Stromberg har skrevet rundt 1000 e-poster til en e-postadresse han opprettet til datteren før hun ble født. Hun skal få lese alt han skriver når hun blir eldre. Foto: Privat

Opprettet en e-post-konto til datteren

Stromberg opprettet en e-postkonto for datteren sin fire måneder før fødselen, da han bestemte hva hun skulle hete.

– Jeg gjorde det for å fortelle henne at hun var elsket fra første stund, og for at hun skulle få lese beretninger fra den personen som kjenner henne best, forteller han.

Stromberg har med jevne mellomrom sendt e-post hun skal få lese når hun blir eldre. På seks år er det blitt rundt 1000 e-poster.

E-postene er både morsomme og seriøse og inneholder historier om henne eller om hvordan hun har fått faren til å føle seg, forklarer alenefaren.

– Dette skaper en følelse av samhørighet og trygghet som bidrar til å forme barnas identitet og hjelper dem med å føle tilhørighet, sier han.

Han legger til at alle disse minnene og øyeblikkene utgjør et fundament av trygghet i møtet med usikkerheten som preger resten av verden.

Skrev brev til sin 6 måneder gamle datter

– Jeg har en datter på seks år, og jeg har skrevet ned ting siden hun ble født, akkurat som moren min gjorde på 1970-tallet, forteller Takara Rooks, som jobber som terapeut i New York.

– Hun skrev dagbok mens hun var gravid med meg, og skrev et brev til meg da jeg var seks måneder gammel for å fortelle meg hvor fantastisk det var å være moren min. Jeg spurte henne en gang hva som fikk henne til å gjøre det, og hun sa hun hadde sett en film om en kvinne som fikk barn, skrev dagbok og deretter døde. Da begynte moren min å strigråte og sa: «Tenk om noe skulle skjedd med meg!» Jeg er imponert over at hun gjorde det, for å ta seg av et spedbarn er noe av det vanskeligste i verden.

Ifølge Rooks appellerer familiehistorier til det psykologiske behovet vi har for tilhørighet og samhørighet.

– Bestemoren min skrev dagbok hver dag hele livet, forteller hun.

– Vi er en afroamerikansk familie, og blant afroamerikanere er det ikke vanlig å ha en nedskrevet historie på grunn av slaveriet og alt vi ble frarøvet. Men i vår familie har vi det, sier hun.

Kom i gang med skrivingen

Mange er imidlertid usikre på egne skriveferdigheter eller på hvordan de skal komme i gang. Men man kan for eksempel starte med å skrive noe rettet direkte til barnet sitt. Her er noen forslag til temaer:

Det verste raserianfallet du noen gang hadde.

Hva jeg husker fra den første uken din.

Det fineste noen har sagt til meg om deg.

Morsomme ord du sa.

Hvorfor jeg ville ha barn.

En gang du fikk meg til å hyle av latter.

Eller ganske enkelt skrive et brev, rett fra hjertet. Det føles så sterkt og nært når en person forteller noe med sine egne ord. Og du trenger ikke engang å skrive. Du kan gjøre opptak av deg selv på telefonen og få dem transkribert. Sett manuskriptet sammen med bilder og lag en fotobok på nett.

Etterpå kan du både bestille en fysisk bok og få lagret boken elektronisk, som en ekstra sikkerhet.

– Å skrive en eller annen form for dagbok er tidkrevende, særlig når barna er små og du ikke styrer tiden din selv, sier Takara Rooks.

– Men det betyr mye, for det er ditt barns historie fortalt via deg. Det gir barnet en forståelse av hvem han eller hun er, med utgangspunkt i hvem du er.

Vi har nå flere slike familiebøker i bokhyllen. Da datteren min var yngre, var hun ikke interessert. Men etter hvert som hun er blitt eldre, har hun lest bøkene så mange ganger at hun nå kan deler av dem utenat – slik jeg i all hemmelighet drømte om.