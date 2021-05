Forskere har målt stressnivået til barn ved barnehagestart. Dette er hva de fant.

Stressnivået skyter fart på dag to uten foreldre. Dette er rådene ved tilvenning i barnehagen.

Ettåringer trenger tid på overgangen til barnehage. Ideelt sett er det lurt å besøke barnehagen ukentlig i åtte uker før oppstart, viser studie. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB



76,6 prosent av norske ettåringer går i barnehage og drøyt 94 prosent av toåringene (SSB). Denne våren venter mange foreldre spent på barnehageoppstart noen måneder frem i tid. Hvordan skal overgangen gå smidigst mulig? Det kan være lurt å starte tilvenningen allerede nå, ifølge forskere.

Forskere ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU ønsket å forstå mer om hvordan barn opplever tilvenningen og dermed bedre tilpasse etter deres behov. For de minste kan jo ikke snakke og gi nøyaktig uttrykk for det de mener.

