10 av de mest populære sakene fra Foreldreliv

Morgenstress, ungdomsliv, skolevegring og overtenking. Dette er sakene lesere av Foreldreliv har satt aller mest pris på i året som har gått.

12 minutter siden

Her kan du teste det. Les saken her.

Slik ser du forskjell. Les saken her.

Noen enkle grep kan hjelpe. Les saken her.

Dette betyr familien for unges tro på seg selv og fremtiden. Les saken her.

Samlivsforskerne mener at de har funnet det vitenskapelige fundamentet for varig kjærlighet. Les saken her.

De har vokst opp i skyggen av utagerende søsken. Les psykologens svar.

Slik takler parene det. Les saken her.

Seks tips om å gå fra pengestress til spareglede. Les saken her.

Det er et symptom på noe langt mer alvorlig, mener psykologen. Les saken her.

Slik kan du komme deg ut av grublingen. Les saken her.