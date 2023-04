Det er flere forståelige grunner til at barn venter så lenge med å fortelle om overgrep

Hvorfor er det så vanskelig å fortelle om overgrep?

I terapirommet kan historier om overgrep komme til syne som en bifortelling i pasientens liv. Det kan kreve et våkent øre å høre hva pasienten egentlig sier, skriver psykologspesialist Line Marie Warholm.

18.04.2023 07:00

I A-magasinet i mars kunne vi lese om Per Arvid Håkonsen som først etter 19 år fortalte at han i barndommen hadde blitt utsatt for gjentatte overgrep fra en mann i nabolaget.

Det tar i gjennomsnitt 17 år før barn forteller om seksuelle overgrep. Hvorfor tar det så lang tid? Og er det egentlig noe vits i å snakke om det, når det er så lenge siden?