Bestemor deler bilder av barnebarna i sosiale medier uten lov. Må de kutte kontakten?

Barnet mitt er bare to måneder, men allerede for andre gang har jeg oppdaget at min mor har lagt ut masse bilder av barnet på sosiale medier uten lov. På flere bilder er til og med adressen tagget. Min mors side av familien har nå kuttet kontakt med familien min siden hun ikke vil ta ned bildene. Jeg kommer ikke til å gi meg på dette. Det handler om mitt barns sikkerhet, samt at mine ønsker og grenser skal bli respektert. Men jeg vil jo likevel ikke miste familie. Hvordan går man frem så skånsomt som mulig? Jeg er villig til å gi en sjanse til, men skjer dette igjen, ser jeg jo meg nødt til å kutte kontakten selv.