Ikke la deg lure av den nye trenden manifestering

Det er flere trender for 2023 jeg heier på. Manifestering er ikke én av dem.

31.01.2023 11:00

A-magasinet publiserte nylig «100 trender som vil prege 2023». Der varsles det om sherryens renessanse, om sild og ansjos og at vi kommer til å oppdage at løvetann er god og gratis mat. Som alltid vil noen av de mest trendy trendene være for de få. Men alle lar vi oss påvirke av veien vinden blåser. Det er ikke sikkert at vi endrer vaner, men vanene kan få nye fortegn. For eksempel kjenner mange av oss såpass med flyskam at vi ikke skryter like mye som før av høy reisefrekvens.

I artikkelen anslås det noen trender jeg virkelig håper får fotfeste. JOMO (Joy of missing out) er en trend jeg har ventet på: «Å kunne tillate seg å være offline blir et luksusgode, kun forbeholdt den delen av befolkningen som virkelig har råd til det. Litt som hytter i gamle dager.»

