Hvorfor kan det føles umulig å rydde hjemme?

Det er en sammenheng mellom rot og psykisk helse. Disse lavterskeltipsene for et hjem som er ryddig nok, kan hjelpe.

19.03.2023 07:00

Et kamera viser bilder av soverommet til Abegael Milot. Bare noen få steder er gulvet synlig. Resten er dekket av hauger med klær. Fire store plastkurver står stablet oppå hverandre, noen med klesvask, andre med elektroniske dingser. På pulten og nattbordet kan man til sammen telle åtte forlatte kaffekrus. På gulvet ligger det to halvtomme vannflasker, en gøyal tequilaflaske med en kaktus inni og en fôrautomat til et kjæledyr.

– I dag skal vi rydde på depresjonsrommet mitt, sier den 24 år gamle YouTube-stjernen til kameraet. Hun legger ut videoer under navnet Abbe Lucia.