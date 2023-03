Alltid «fest» hos venninnens mor. Hvordan holde på reglene hjemme?

11-åringen vil være mest mulig hos venninnen og hennes «kule» mor. Da blir det vanskelig å holde på egne regler og skille hverdag og fest, skriver innsender.

Å være forelder er ingen popularitetskonkurranse, sier psykologen.

14.03.2023 07:00

Spørsmål:

Vår 11-årige datter elsker å være på besøk hos en venninne. Etter hvert sitter jeg med en følelse av at det først og fremst er moren som er «trekkplasteret» ettersom min datter stadig kommer hjem og forteller om kule og morsomme ting som moren har ordnet for dem. Vi er opptatt av å skille mellom hverdag og «fest». Noe som er vanskelig når det stadig er «fest» hos venninnen. Vi har samtidig alltid kommunisert til vår datter at alle familier gjør ting på ulike måter og at ingenting er feil. Så her møter vi oss selv i døra når vi er litt avmålte når hun kommer begeistret hjem fra venninnen.

