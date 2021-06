Bør ikke 14-åringen være mer sosial? Psykologen svarer bekymret mor.

Gutten sitter mest på rommet og er sjelden med venner.

Illustration: Sergio Membrillas

Min sønn på 14 år har begynt å trekke seg mer og mer unna venner på fritiden. Han ønsker ikke å gå på aktiviteter, går ikke på besøk og har sjelden besøk. Han bare sitter på rommet, ser på TV og gamer. Men gamingen har ikke tatt over livet hans. Han vil ikke være med på mye sammen med oss. Han kan bli sittende i stuen med oss en stund, men går raskt på rommet igjen. Hva kan vi gjøre for at han sosialiserer mer med venner og familien? Jeg er bekymret for at han faller utenfor, men jeg kan ikke akkurat tvinge han. Eller kan jeg det?

