Gjør ingenting sammen!

Parallell-lek er et av kjennetegnene på trygge relasjoner. Men det må gjøres riktig, understreker psykiater.

Parallell-lek må gjøres riktig hvis det skal fungere, understreker psykiater Amir Levine. - Hvis du vet at den andre er tilgjengelig, og at han eller hun vil gi deg oppmerksomhet når du trenger det, vil du føle deg trygg.

Sophie Vershbow Skribent, The New York Times

19 minutter siden

«Bli med i parken og lese hver for oss?» skrev jeg på melding til en venn en søndag ettermiddag i juli.

Jeg var utslitt etter å ha vært for lenge på byen kvelden før og gruet meg til at helgen snart var over – men jeg ville ikke være alene. «Møtes klokken 13?» skrev hun tilbake. Jeg pakket sekken og gledet meg til å tilbringe ettermiddagen både alene og sammen med en venn.

