16-åringen sitter bare på rommet og gamer. På tide å la ham ta ansvar selv og slutte å mase?

Det er ingen skam å være 16 år og ikke klare å regulere egen skjermbruk. Det er jo vanskelig for oss voksne også.

28.02.2023 07:00

Spørsmål:

Sønnen på 16 år bruker nesten all sin tid på rommet foran PC-en. I løpet av en vanlig ukedag er han inne på rommet sitt fra han kommer hjem fra skolen til han legger seg. Kun avbrutt av middag og kveldsmat. Han har venner, men de finner ikke på så mye sammen. Han bruker lite tid på lekser, men greier seg bra på skolen. Han har ingen hobbyer, og jeg har oppfordret ham til å være litt fysisk aktiv og til å finne på ting med kompiser. Jeg har nok resignert litt og lar ham stort sett sitte og spille, det ble veldig mye mas og kjefting. Jeg lurer på hvordan jeg kan være en best mulig forelder for ham? Skal jeg la ham ta ansvar selv og slutte å mase?

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn