– Russiske barn må ikke få skylden for det president Putin har gjort

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten tilhører den som har skrevet teksten.

Russiske barn må ikke få skylden for det president Putin har gjort, skriver Elizabeth. Over hele verden er det mange som demonstrerer for at Putin skal stoppe krigen.

Heidi Marie Skarnes Redaksjonssjef i Aftenposten Junior

32 minutter siden

For noen dager siden leste jeg en nyhetsartikkel om barn med russiske foreldre. Barna blir mobbet her i Norge. Dette gjør meg veldig sint.

Det er ikke alle russere som liker det som skjer nå i Ukraina, og folk bør ikke skylde på barn for det presidenten og hans regjering gjør i Russland. Barn skal ikke betale for det de voksne gjør!

Se for deg at du har en venn som har gjort noe skikkelig galt, og så tror alle at du var med på det bare fordi dere er venner. Det er urettferdig! Det er nok akkurat slikt de russiske barna føler seg når de blir mobbet.

Jeg tror ikke det er spesielt mange russere som i det hele tatt ønsker krig. For noen dager siden var det mange russere som protesterte mot det som skjer i Ukraina. Dessverre ble flere voksne og barn arrestert for å stå opp for det de mente.

Det er sikkert mange som ikke tør å si imot eller protestere fordi de kan bli straffet. Denne krigen er veldig trist, og jeg tror at flere trenger støtte fra hverandre.

Husk, ingen skal være flau over hvor de kommer fra!

Hilsen Elizabeth (12)