Hvor mye kan du bestemme når ungdommen er nesten voksen?

Ta rollen som hotelldirektør, ikke renholder og kokk!

Nå nettopp

Du kan bestemme at fireåringen må ha på ullundertøy. At tiåringen ikke får ha sjokoladepålegg på skolematpakken. At 14-åringen må være inne i rimelig tid på hverdager.

Du tar avgjørelser som er til det beste for barnet, selv om barnet kanskje protesterer. Men hvor mye kan du bestemme over en på 16, 18 eller 20?

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn