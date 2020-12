Jyoti Madhusoodanan

Lizzie Galvans graviditetstest var positiv få dager etter at hun skulle ha hatt menstruasjon. Men allerede på den første ultralydkontrollen fikk hun beskjeden: «Her skulle vi ha hørt hjerteslag.» Seks uker inn i sitt første svangerskap hadde Galvan mistet fosteret.

Nylig fortalte hertuginne Meghan, som er gift med britiske prins Harry, at hun hadde en spontanabort i sommer.

Etter å ha tatt morgenstellet på sønnen Archie, kjente hun en skarp krampe i magen og falt om på gulvet med sønnen i armene. «Jeg visste der og da, mens jeg holdt min førstefødte, at jeg mistet mitt andre», skriver hun i et langt innlegg i The New York Times.

Hertuginnen beskriver det å miste et barn som en nesten uutholdelig sorg, at det er noe mange opplever, men få snakker om. Dette er kjent problematikk blant leger og noe du kan lese mer om lenger ned i saken.

Rundt 10–15 prosent av alle svangerskap ender i spontanabort, ifølge helsemyndighetene.

– Spontanabort er den vanligste komplikasjonen i forbindelse med graviditet, sier Courtney Schreiber, som underviser i gynekologi ved University of Pennsylvania.

De fleste spontanaborter inntreffer i løpet av de første tolv ukene. Risikoen synker for hver uke som går, men det kan skje når som helst frem til uke 22. Senere anses det som prematur- eller dødfødsel.

Bedre hjemmetester har ført til at kvinner får bekreftet at de er gravide tidligere enn før.

– Før i tiden var det mye vanligere at kvinner ikke engang visste at de var gravide før de spontanaborterte. De kunne ha litt smerter og blødninger, men trodde bare at det skyldtes en kraftig menstruasjon, sier Pamela Geller, som underviser i gynekologi og folkehelse ved Drexel University i Philadelphia.

Den tidlige kunnskapen gjør at flere kvinner enn før strever med følelsene etter en spontanabort. Det kan minne om sorgen over å miste en nær og kjær.

Her går vi nærmere inn på symptomer ved spontanabort og hvordan kvinner kan takle ettervirkningene.

Ekspertene er enige om at morens alder er den største risikofaktoren for spontanabort. Risikoen øker når en kvinne er i midten av 30-årene, og for hvert år deretter, på grunn av økt fare for kromosomfeil i eggene hennes.

Andre risikofaktorer er:

– Alle underliggende faktorer som svekker kvinnens helse, kan gjøre det vanskeligere for henne å bli gravid og øker risikoen for spontanabort, sier gynekolog og fødselslege Sarah Prager i Seattle.

De fleste spontanaborter skyldes imidlertid unormale kromosomtilstander i det befruktede egget. Det gjør at fosteranlegget slutter å vokse tidlig i utviklingen.

Symptomer på en mulig spontanabort er blødninger og kramper. Hvis tegnene på graviditet, som kvalme eller ømme bryster, avtar før det har gått ni-ti uker av svangerskapet, kan dette også være et tegn på spontanabort, ifølge ekspertene.

Ved en spontanabort begynner nemlig nivåene av graviditetshormonet beta-hCG å synke, noe som kan føre til at kvinnen føler seg mindre gravid.

– Symptomene på graviditet når vanligvis en topp et sted mellom 10. og 14. uke, for så gradvis å avta, sier Prager.

Men det er viktig å huske på: Blødninger, kramper og avtagende tegn på graviditet kan også oppleves hos kvinner som faktisk gjennomfører hele svangerskapet. Snakk derfor med en lege hvis symptomene gjør deg urolig.

Noen spontanaborter skjer helt uten symptomer og oppdages først under en ultralydkontroll når legen ser at fosteret ikke har noen hjerteaktivitet.

Det er egentlig ingenting kvinner kan gjøre for å forhindre et graviditetstap, spesielt i det første trimesteret, ifølge Prager.

– Vi har ingen gode bevis på at samleie, endringer i arbeidssituasjonen, det å slutte å trene eller andre ting kan hjelpe.

Ekspertenes råd er derfor å følge anbefalingene for en sunn graviditet. Samtidig må en være klar over at de fleste spontanaborter skjer på grunn av kromosomfeil i et fosteranlegg – ikke på grunn av en gravid kvinnes spisevaner eller livsstil.

En spontanabort kan føles dramatisk. Hvis symptomene på aborten er alvorlige, må du oppsøke lege umiddelbart. Hvis ikke, kan du heller bestille en time hos fødselslegen/gynekologen din som kan vurdere situasjonen.

Spontanaborter behandles vanligvis på én av tre måter:

Ved de to første alternativene, kan du ikke være sikker på når blødningen begynner og hvor lenge den vil vare.

Såfremt kvinnen ikke har en medisinsk grunn, spiller det ingen større rolle hvilken metode hun velger. Det er avgjørende hva kvinnen selv foretrekker, ifølge Prager

Å gå gjennom en spontanabort hjemme er en fysisk og følelsesmessig belastning. Hvis du velger å ta medisiner eller la vevet støtes ut av seg selv, er det fint om du har noen som kan støtte og hjelpe deg.

Selv om spontanabort er veldig vanlig, kan det føles isolerende og stigmatiserende.

– Jeg tror at en del kvinner har fått ideen om at de ikke bør snakke om spontanaborter fordi de føler seg skyldige. Selv sier jeg ofte: «Dette skyldes ikke noe du gjorde eller ikke gjorde.», sier Prager.

Hormonelle forandringer etter aborten kan forsterke symptomer på depresjon eller angst.

Sjokk, selvbebreidelse, hjelpeløshet og sinne mot en selv eller andre gravide kvinner er også vanlige og normale reaksjoner etterpå. Like normalt er en følelse av lettelse. Særlig hvis svangerskapet var vanskelig eller komplisert.

Sorgen i forbindelse med spontanabort kan sammenlignes med å miste en nær og kjær.

– Men det er likevel annerledes. Det er sorg over tapet av et ventet barn og av håp og drømmer, sier Geller. Hun anbefaler at par gir seg selv tid til å sørge og anerkjenne at man kan ha forskjellige følelser omkring tapet.

– Prøv å finne et passende ritual for å uttrykke sorgen deres og finne en avslutning, sier Geller.

Verdens helseorganisasjon anbefaler å vente i minst tre til seks måneder etter en spontanabort før man forsøker å bli gravid igjen. En studie fra 2016 fant imidlertid ingen forskjell i tallet på unnfangelser hos par som ventet noen måneder og hos dem som prøvde igjen etter bare én menstruasjonssyklus. Ekspertene anbefaler kvinner å diskutere helsespørsmål med legen eller jordmoren før de prøver på nytt.

