Finnes det en oppskrift på lykke? Psykologen svarer.

Finnes det en oppskrift på lykke?

Går det trått om dagen? Les grepene du kan ta lenger ned i saken. Illustrasjon: Sergio Membrillas

15 minutter siden

Vi er forskjellige. Det som er lykke for meg, er noe annet enn for deg. Pandemien har gitt noen anledning til å stoppe opp og oppleve flere øyeblikk av lykke. Mens for andre har begrensningene frarøvet dem dette.

Selv om vi er ulike, går det likevel an å si noe allment om hvordan vi kan finne lykke.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn