70 prosent av alle problemer i parforhold er uløselige. Slik kan dere ha det bra sammen likevel.

Én ting er spesielt avgjørende, mener lege og parterapeut Siri Dalsmo Berge.

24 minutter siden

Synes du partneren din bruker for mye penger? Føler du deg avvist i sengen? Irriterer du deg over at kjæresten din gir etter for barnas mas eller aldri vasker av kjøkkenbenken?

Du er ikke alene. De vanligste konfliktene i parforhold dreier seg nemlig om økonomi, sex, barneoppdragelse og husarbeid. Det forteller Siri Dalsmo Berge. Hun er fastlege, parterapeut og aktuell med boken «Bruksanvisning for parforholdet – veien til et sunnere samliv».