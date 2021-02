Da Paul Flynn og kona strevde med å bli gravide, antok han at problemet lå hos henne.

Hos minst ett av tre par som strever med å få barn, ligger problemet hos mannen.

Foto: Francesco Ciccolella / The New York Times

Hallie Levine

Denne artikkelen har vært publisert i The New York Times. Her er en redigert versjon for Aftenpostens abonnenter.

Oversettelse: Totaltekst