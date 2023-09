Er det mulig å avvenne en tenåring fra sosiale medier?

Eksperter advarer om de potensielle farene. Har du allerede har gitt barnet ditt full tilgang til sosiale medier? Slik kan dere redusere bruken.

Publisert: 03.09.2023 08:00

Kortversjonen Amerikanske eksperter advarer om at overdreven bruk av sosiale medier kan skade tenåringers mentale helse.

Psykolog Jean Twenge oppfordrer foreldre til å sette realistiske grenser.

Strategier for å begrense tenåringers bruk av sosiale medier inkluderer å foreslå en pause, gjøre gjennomførbare endringer og opprettholde gode vaner. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Jason Mahrs eldste sønn var 13 år gammel da foreldrene ga ham tilgang til sosiale medier.

Den beslutningen angret den 44 år gamle fembarnsfaren på umiddelbart.

– Det ble som en avhengighet, sier Mahr. Han er trener og tidligere ungdomspastor, og bor i Woodstock i Georgia, USA.

Sønnen ble raskt opptatt av å søke anerkjennelse fra andre på nettet, sier faren. I etterkant har Mahr vært mer bevisst på hvordan og når han lar de yngre barna begynne å bruke sosiale medier.

Men å trekke tilbake eldstemanns tilganger har vært vanskelig.

Nylig har advarslene om tenåringers bruk av sosiale medier blitt særlig høylytte i USA. Det skjer etter at både den amerikanske generallegen den amerikanske generallegenEn stilling i USA som er ansvarlig for å gi folkehelseinformasjon og veiledning til befolkningen, samt drive medisinsk forskning og koordinere helserelaterte initiativer på nasjonalt nivå. og den amerikanske psykologforeningen har utgitt rapporter om hva det gjør med tenåringers mentale helse.

Men for mange familier har toget allerede gått.

Resultater fra Pew Research i USA viser at 95 prosent av tenåringene sier de har tilgang til en smarttelefon. 35 prosent sier de bruker minst en av de fem mest populære sosiale medieplattformene (Youtube, Tiktok, Instagram, Snapchat og Facebook) «nesten konstant».

Jean Twenge er psykolog og har lenge advart om effektene av sosiale medier. Hun er selv mor til tenåringer, og sier at foreldre bør «være trygge på å sette noen rimelige grenser». Men hun forstår samtidig hvorfor det kan føles utfordrende.

– Det er synd at så mange foreldre må slite med dette, sier hun.

Ønsker du å begrense tenåringens bruk av sosiale medier? Disse strategiene kan hjelpe:

1. Sett grenser sammen

Den amerikanske barnelegeforeningen tilbyr et gratis verktøy som kan hjelpe deg med å utvikle en familieplan for mediebruk.

– Problemene er litt forskjellige fra barn til barn, så løsningene vil også se litt forskjellige ut, sier Dr. Nina Vasan. Hun er klinisk assistentprofessor i psykiatri ved Stanford University School of Medicine og grunnlegger og leder av Brainstorm, Stanfords laboratorium for innovasjon innen mental helse.

Det kan være lurte å spørre barnet ditt om hvilke endringer som virker gjennomførbare.

Kanskje kan det være greit at dere reduserer antall plattformer de får bruke. Kanskje er tenåringen mer åpen for ideen om en maksgrense for tid de har lov til å bruke på sosiale medier, eller på skjermer generelt.

Å installere apper som lar foreldre blokkere visse nettsider og sette tidsbegrensninger på enheter kan hjelpe deg med å håndheve dette.

2. Foreslå en ferie fra sosiale medier

Eksperter understreker at sosiale medier i seg selv ikke er noe dumt. Plattformene kan blant annet hjelpe unge mennesker med å knytte bånd til andre og uttrykke seg selv.

Men det kan være en god idé å snakke med barna om de potensielt skadelige effektene, sier psykolog Lisa Damour.

Hvis barnet ditt viser tegn på problematisk bruk av sosiale medier, kan du vurdere å innføre en fullstendig pause for å omstille barnets adferd. For noen tenåringer kan den omstillingen ta noen uker. For andre kan det ta måneder, sier Dr. Vasan.Hvis en så lang pause ikke virker mulig eller nødvendig, kan du be tenåringen din avstå fra bruk av sosiale medier én dag i uken. Så kan dere se hvordan det går.

Foreldre kan også selv ta en pause. Da kan dere snakke sammen om hvordan dere begge takler det, sier Dr. Vasan.

Det kan også hjelpe å få en annen familie med på laget:

– Snakk for eksempel med foreldrene til barnas nærmeste venner. Kom til en felles avtale om å hjelpe barna med å redusere bruken av sosiale medier, sier Dr. Vasan, som legger til at du bør forvente å få litt motstand.

3. Hold fast på gode vaner

Forskning har vist at tenåringer som bruker smarttelefoner ved sengetid – eller som har en enhet på soverommet om natten, men ikke bruker den – får mindre søvn og har dårligere søvnkvalitet enn barn uten tilgang til smarttelefon.

Foreldre bør forklare barna sine hvorfor smarttelefoner ikke kan være på soverommet, sier Dr. Twenge.

Hun anbefaler å holde seg til en konsekvent strategi. Det kan være å ha en ladestasjon der alle familiemedlemmer – voksne inkludert – oppbevarer telefonen sin om natten.

Foreldrekontroller som lar foreldre enkelt slå av barnas telefoner om natten, er nok ikke passende for eldre tenåringer, sier Twenge. Men de kan være et godt alternativ for yngre ungdommer.

Foreldre bør også opprettholde klare grenser når det gjelder søvn, fysisk aktivitet og sosialisering, sier Dr. Damour.

Jason Mahr og kona beklaget til den eldste sønnen deres. De sa at de hadde gjort en feil ved å gi ham tilgang til plattformer han ikke var utviklingsmessig klar for. Nå er han 21 år gammel, og forstår foreldrenes perspektiv.

Han har også sagt at skulle ønske han ikke hadde fått tilgang til sosiale medier så tidlig.

Denne artikkelen har vært publisert i The New York Times. Dette er en redigert versjon for Aftenpostens abonnenter.

Oversettelse: Sanne Hansson Lier og ChatGPT-4.