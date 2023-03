Foreldreliv Graviditet I fire år forsøkte Mari Heger å bli gravid. Ingen fikk vite at hun var ufrivillig barnløs. – Jeg ble ekspert på å lyve Drømmen om barn var i ferd med å koste henne ekteskap og vennskap. Her er Mari Hegers råd til ufrivillige barnløse.

02.03.2023 07:45

Hun husker sms-en som tikket inn fra venninnen. Bildet av den nyfødte babyen, og invitasjonen som fulgte med. Hun husker at et besøk på barselavdelingen var det siste hun orket, og hvordan hun i ren panikk kjøpte flybilletter for å slippe unna. Til venninnen beklaget hun og svarte at reisen var bestilt for lenge siden.

Mari Heger (37) tenker tilbake på alle årene hun bar på et intenst ønske om å bli gravid. Ensomheten, skammen, fortvilelsen og sorgen hun kjente på.

