Norske førstegangsfedre: Uforberedt på det sterke båndet mellom mor og barn. – Jeg følte på hjelpeløshet.

– Det meste av oppfølgingen skjer på mors premisser. Vi må se familien som en enhet, sier helsesykepleier og forsker Beate Solberg.

Gilbert Borgen-Veland (33) fra Jar i Bærum hadde farsfølelse helt fra lille Arthur (snart tre) lå i magen. Men han var uforberedt på hvor stor overgangen til farsrollen skulle bli. Derfor vil han ha mer informasjon til vordende og nybakte fedre.

23 minutter siden

Intens kjærlighet, stolthet og glede. Men også følelsen av avvisning og å bli utestengt fra det sterke mor-barn-forholdet. Dette er noe av det som kommer frem i en ny studie av førstegangsfedres opplevelser og følelser.

Småbarnspappa Gilbert Borgen-Veland (33) fra Jar i Bærum kan kjenne seg igjen. Da han ble far til Arthur i 2019, følte han at all informasjon kom via mor, ikke direkte til ham.