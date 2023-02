Treåringen har voldsom trass, og ingenting hjelper. Dette er rådene fra psykologen.

Noen ganger er det én dråpe som får begeret til å renne over. Spørsmålet er hva det begeret er fylt med.

Vi har forsøkt alt, skriver foreldre til treåring med trassanfall.

21.02.2023 07:45 Oppdatert 21.02.2023 08:39

Spørsmål:

Vi er en familie med barn på fem og tre år. Eldstemann har stort sett vært blid og enkel å ha med å gjøre. Minstemann har tidvis, og særlig i det siste, utvist voldsom trass. Delvis skyldes dette i og for seg forståelige ønsker. Men delvis kan det skyldes «irrasjonelle» forhold – noe blir plutselig helt feil av uforklarlige årsaker. Mange episoder skyldes at han har preferanse for mor, men like ofte gjelder det ting han vil og/eller ikke vil ha, eventuelt gjøre.

