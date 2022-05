Hvor mye skal man presse barn som ikke vil ting? Tre steg er viktige.

Seksåringen vil ikke overnatte hos andre. Hva er «sunt press», og hva er press som skaper angst? spør leser.

23 minutter siden

Leserspørsmål:

Hvor mye skal man presse barn som ikke vil ting? Vi har et barn i seksårsalderen som har fått en oppvekst preget av pandemi, med hva det medfører av nervøse familiemedlemmer som har holdt avstand, og relasjoner som ikke er blitt så nære som en skulle ønske. Det har vært få muligheter til å komme seg bort for foreldrene. Dette har ført til at barnet ennå ikke har sovet borte. Nå er pandemien over, og foreldrene vil at barnet skal prøve ting som å overnatte hos tante og onkel. Men barnet synes det er vanskelig. Hvor mye skal man presse? Hva er «sunt press», og hva er press som skaper angst?