På tide å snu fokus, mener psykologer: Hva om det er tenåringsforeldre som trenger oppdragelse?

«Alle foreldre er vanskelige. Noen mer enn andre». To psykologer skisserer noen av de vanskelige foreldretypene.

Publisert: 21.09.2023 07:00

– Det er for stort fokus på stress, press og diagnoser i ungdomstiden. Vend heller speilet mot foreldrene og samfunnet, oppfordrer psykologspesialist Per Are Løkke.

Han er spesialist i barne- og ungdomspsykologi og jobber primært med ungdom i sin private praksis.