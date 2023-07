Foreldreliv Baby De seks første månedene som mamma, var Iselin Johnsen (33) utslitt. Så kom hun over begrepet «high need baby». – Noen foreldre får en «baby for nybegynnere», mens andre får en «baby for viderekomne», sier helsesykepleier.

06.07.2023 09:00

– Når jeg ser tilbake på det, er det litt svart. Det var veldig krevende.

Iselin Johnsen (33) snakker om tiden som nybakt mamma.

Sønnen Kasper, som i dag er to år gammel, var aldri den type baby som kunne legges i en vogn eller under en babygym.

– Han trengte mye støtte for å sove, var veldig urolig og kavet mye, forteller Johnsen.

De første månedene bar hun sønnen i bæresele stort sett hele hans våkne tid. Noen ganger satt hun på en yogaball med den lille babyen i armene i et desperat forsøk på å stilne gråten. Som oftest var det kun amming som roet sønnen.

– Jeg kunne virkelig ikke legge ham fra meg i det hele tatt. Det var aldri en pause.

Isolerte seg

Om natten sov Kasper lite og usammenhengende, og mellom fem og 20 oppvåkninger var ikke uvanlig. På dagtid kviet Johnsen seg for å forlate huset. Hun ville ikke gå noe sted med sønnen i frykt for å være til bry for andre. Kafébesøk og butikkturer endte som regel i hysterisk gråt og intens byssing.

Mange kom med ulike råd, men ingenting så ut til å fungere.