Åtteåringen er forelsket i bestevennen. Leseren er glad for sønnens åpenhet, men bekymret for medelevenes reaksjon.

Rådet jeg vil gi, er å tenke over hvor mye du skal blande deg borti dette, svarer psykologen.

28.03.2023 07:00

Spørsmål:

Sønnen min på 8 år har fortalt meg at han er forelsket i bestekameraten sin. Han kaller seg selv homofil. Jeg er glad for at sønnen min er så åpen og tillitsfull at han deler dette med meg. Jeg har støttet ham fullt ut og forsikret ham om at jeg elsker ham uansett hvem han måtte forelske seg i.