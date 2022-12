Prøv det motsatte av skadefryd: Kunsten å bli glad på andres vegne

Å kunne glede seg når andre lykkes, har mange fordeler. Her er noen tips.

6 minutter siden

Da Eugenie George hørte at venninnen hadde bestått en økonomieksamen, ble hun først motløs. Hun hadde strøket på samme eksamen to uker tidligere, og hun trengte den for å få fart på karrieren.

– Barnet inni meg ble fortvilet, husker George, finansskribent og lærer fra Philadelphia. Men istedenfor å grave seg ned i sin egen ulykke, ringte hun venninnen:

