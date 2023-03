Elise Amdal (32) er topptrent og gravid i uke 27. I et testlaboratorium på Norges idrettshøgskole løper hun intervaller – mens forskerne sjekker formen til både henne og fosteret. Slik skal de finne ut av hvor hardt det er anbefalt for gravide å trene. Hvor hardt er det greit å trene som gravid? Her er det store kunnskapshull.

– Vi vet mye om lav til moderat trening i svangerskapet, men lite om tøffere trening, sier idrettsprofessor Lene Haakstad.

09.03.2023 07:00

Det finnes flust av bilder og videoer av spreke gravide som løfter tunge vekter og trener hardt i sosiale medier.

– Vi vet at vordende mødre gjerne googler for å få se hvilke råd og anbefalinger som finnes for trening under svangerskapet. Men det er dessverre mye feilaktig og mangelfull informasjon, sier Lene Haakstad, som er professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn