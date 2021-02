Tiden som nybakt mor ble ikke som hun hadde tenkt. Dette er forskerens syv råd til foreldre med kolikkbarn.

– Jeg tåler nesten ikke gråt lenger, sier tobarnsmor Vivian Lunde Tidemann (34).

Begge døtrene til Vivian Lunde Tidemann har slitt med kolikk. Foto: Privat

Spedbarnstiden ble ikke helt slik Vivian Lunde Tidemann (34) hadde håpet da hun for tre år siden ble mamma for første gang. Datteren var bare et par uker gammel da skrikingen startet. Den kunne vare alt fra tre til seks timer hver dag. Spesielt ille var det om kveldene. Ingenting hjalp.

Foreldrene fra Levanger i Trøndelag tok med babyen til kiropraktor og fysioterapeut for å utelukke muskulære plager. Tidemann kuttet ut ulike matvarer og holdt seg unna blant annet kål, løk og sterkt krydret mat. Til slutt spiste hun nesten ingenting. Den intense gråten ga seg ikke, og det ble klart for dem at datteren mest sannsynlig led av kolikk. Først etter nesten fem måneder, roet hun seg.

– Vi merket at dans hadde en effekt. Vi lyttet til sanger som hadde en rytme som var lett å bevege seg til mens vi vugget. Det gikk mye i Ed Sheeran, forteller Tidemann.