Ny studie: Barn og unge som bruker mye tid på nett, har også høyest trivsel

– Vi kan stå i fare for at synet på «skjermtid» blir fremmedgjørende for barn og unge, sier forsker.

Mye tid brukt på nett ser ikke ut til å ha negative konsekvenser for livskvalitet. Det er heller omvendt, viser ny forskning.

14 minutter siden

Dårlig samvittighet for at barnet er mye på nett? De fleste foreldre har nok tenkt mye på hva den rette balansen er, og om barna faktisk vokser opp uten varige mén av X antall timer foran skjerm.

Debatten rundt skjermtid og konsekvenser har gått lenge. Den har vært for negativt fokusert på tid brukt på skjerm, mener norske forskere ved Universitetet i Oslo.