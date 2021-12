I år ønsker ungdom seg mest av alt en pause til jul

I en verden som føles unormal og uforutsigbar, trenger ungdommene at julen føles mest mulig normal. Her er noen tips.

En ny mulig nedstenging var det siste i verden ungdommene ønsket seg til jul, skriver Lars Halse Kneppe, som er psykolog ved flere videregående skoler i Oslo.

Denne uken har jeg møtt mange fortvilede ungdommer ute på skolene. En ny mulig nedstenging var det siste ungdommene ønsket seg til jul. Mange er sinte, andre mest fortvilet, men felles for de aller fleste er at de er utrolig slitne.

Hver dag møter jeg ungdommer som sier at det bare føles håpløst, og som at pandemien aldri skal gå over. Det unormale har vart så lenge at det er blitt normalt. For mange har det definert hele ungdomstiden deres, og ofte møter jeg ungdom som har gitt opp en normal ungdomstid.