Hva kan man si til en som sørger? Dette er det verste du kan gjøre.

Vi har et stort behov for at folk forstår sorgen vår. Men det er mange feller å gå i når man skal snakke med en som sørger.

Nå nettopp

Hvilken støtte de som sørger opplever, avhenger mye av hvilken forståelse de rundt har for tapet. Noen tap gir umiddelbart medfølelse. Som for eksempel å ha et barn som dør av kreft.

Men du får en sterkere reaksjon dersom barnet er 10 år enn om det er 40. Den nygifte, unge kvinnen som mister mannen i en ulykke mens hun bærer deres ufødte barn, er offer for en tragedie.

