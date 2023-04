«Jeg får straks mitt første barn og bekymrer meg en del for hvordan mine foreldre blir som besteforeldre.»

Psykolog Line Marie Warholm har en klar beskjed om besteforeldre og grensesetting.

25.04.2023 07:00

Spørsmål:

Jeg får straks mitt første barn og bekymrer meg en del for hvordan mine foreldre blir som besteforeldre. De var ikke særlig flinke til å oppdra meg, og jeg håper jo at de blir bedre som besteforeldre. De gleder seg veldig til den lille kommer. Først og fremst er jeg redd for at de kommer til å være for pågående. De har en historikk med ikke å respektere våre ønsker eller spørre om lov. Det jeg kanskje bekymrer meg for mest, er det at min utenlandske mor ikke aksepterer at vi er norske. Uansett hva vi sier, så vil ikke hun høre, hun vil kalle barnet noe annet enn navnet vi velger og bare snakke sitt eget språk til det. Jeg håper jo at hun tar seg sammen etter at barnet er født, men hvis det er noen råd å få, hadde det vært supert.