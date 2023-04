Hvordan stoppe tankespinning? Noen er mer utsatt enn andre.

Alle kan overtenke ting. Det blir først et problem hvis tankestrømmen din er så sterk at den føles som en bil uten bremser.

08.04.2023 08:00

Kverner den vanskelige samtalen du hadde med sjefen enda rundt i hodet ditt? Kan du ikke la være å gruble over hva som gikk galt i forholdet med eksen selv om det er flere uker eller måneder siden dere slo opp? Er tankestrømmen så sterk og overveldende at du ikke klarer å stanse den? Eller forstyrrer disse tankene deg så mye at det går ut over jobben eller hjemmelivet?

Da opplever du nok tankespinning, ifølge Tracey Marks, psykiater ved en privatklinikk i Atlanta i USA.