Foreldreliv Søvn Kan nattugler bli morgenfugler? Døgnrytmen styres delvis av genene, men det er flere ting du kan gjøre for å påvirke den.

Anahad O’Connor Journalist, The New York Times

Én time siden

En god natts søvn er ingen selvfølge. Ifølge amerikanske myndigheter sliter over en tredjedel av voksne jevnlig med å få nok søvn, det vil si minst sju timer hver natt. Hvis det å være nattugle går ut over søvnen, er det ting du kan gjøre for å bli mer morgenfugl.

Først og fremst bør du være klar over at døgnrytmen til en viss grad styres av genene dine. Alle har sin egen biologiske rytme. Denne avgjør når det er optimalt å legge seg og stå opp. Forskning viser at det er mange gener som påvirker oss til å bli enten A-mennesker, B-mennesker eller noe midt imellom.