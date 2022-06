Hvordan skal barnet takle negative kommentarer? Det kommer an på kritikken.

Slik kan foreldre og barn øve på å håndtere negative tilbakemeldinger.

Leserspørsmål:

Hvordan lære barn å takle negative kommentarer fra skolekompiser? Min sønn har en i klassen som tydelig har satt seg fore å gjøre livet surt for min gutt, og han tar seg litt for fort nær av slike kommentarer som denne gutten kommer med. Hvordan kan jeg lære min gutt å heve seg over og takle slik negativ respons?