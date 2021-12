Det er faktisk helt greit å være singel

Det er et tankekors at vi i et land hvor vi møter terrorisme med rosetog, skal møte kjærligheten med så stor kynisme.

Et spørsmål vi kan stille, er om det virkelig er så viktig å ha en partner til enhver tid, skriver Line Marie Warholm.

Nå nettopp

Psykologene Peder Kjøs og Frode Thuen har møtt mye motstand etter sine utspill om at godt voksne mennesker må justere seg i samsvar med sin markedsverdi.

Som psykolog Elisabeth Hermstad Reinertsen forklarte på NRK-programmet Debatten 16. november, kan man spørre seg om dette er relevant informasjon, altså om det er hjelpsomt. I en datingfase er det for de fleste kvinner ikke overvurdering av eget utseende som er utfordringen.